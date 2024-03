PORDENONE - Bisogna proprio dirlo: i tigli sono nel destino di Alessandro Ciriani, da quelli che danno il nome alla cooperativa Tigli2 di Gorgo al Monticano, dove dal 2014 ha svolto un ruolo di consulenza, agli alberi dell’ex fiera che gli hanno procurato più di qualche fastidio. Se avessimo dovuto scegliere una canzone per accompagnare questo articolo, sarebbe stata sicuramente Dragostea Din Tei, l’amore (degli ambientalisti) sotto il tiglio. Anzi, sotto i quarantasette tigli, tema caldo non solo nelle pagine di cronaca cittadina ma anche sui social, dove sono spuntati curiosi meme e simpatiche vignette. Dall’amore del tormentone musicale tedesco degli anni 2000 all’odio in scatola della vignetta disegnata dal fumettista pordenonese Marco Tonus e diventata subito virale. Niente passata di pomodoro o piselli nella scatola di latta, ma “tigli sott’odio” a marchio Ciriani, dove, parafrasando lo storico slogan della nota azienda alimentare, se la natura crea, la politica distrugge.