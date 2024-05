Schiamazzi, musica alta e via vai di persone in una casa di Pravisdomini: era una centrale dello spaccio di droga

PORDENONE - Prima la musica alta, poi gli schiamazzi notturni, infine un continuo e poco chiaro via vai di persone. Scattata la segnalazione da parte di un cittadino infastidito, l'immediato controllo dei carabinieri della stazione di Azzano Decimo ha confermato i sospetti: giri di sostanze stupefacenti in quell'abitazione di Pravisdomini, dove si è proceduto all'arresto del proprietario di casa, R.L. di 28 anni, a carico del quale già pendeva un provvedimento del tribunale di Pordenone per lo stesso reato, e alla segnalazione di altri due giovani, assuntori di sostanze.

La perquisizione

È da poco passata la mezzanotte di martedì 14 maggio quando i militari effettuano il controllo di quella casa. Dentro si trovano tre giovani residenti in provincia e di età compresa tra i 25 e 35 anni.

Ed è lì che la droga viene viene venduta al dettaglio. L’inconfondibile odore di sostanze stupefacenti percepito dai militari e alcune tracce rilevate in diversi punti dell’abitazione inducono i militari operanti a effettuare una perquisizione domiciliare con il conseguente ritrovamento e sequestro di diversi tipi di stupefacente suddivisi in modiche quantità (pari a comprensivi 12 gr.) di hashish, marjuana, crack nonché un panetto da gr. 80 di cocaina, oltre a materiale atto al confezionamento e pesatura dello stupefacente.