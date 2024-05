Non si vedono solo in alcuni programmi televisivi. Già, perché le mega ville, le case da un milione di euro in su con i parchi da 7 - 8 mila metri quadrati, alberi centenari e piscine riscaldate, ci sono anche in provincia di Pordenone. E non sono poche. Magari alcune sono nascoste in mezzo alle case di un paese o nel centro storico di una cittadina, oppure in aperta campagna in mezzo al verde. E diverse sono pure in vendita. Ma non è ancora tutto. Già, perché hanno mercato. Certo, non se ne vende una al giorno, ma compratori che hanno buon gusto e vogliono vivere nel lusso, ma soprattutto hanno un portafoglio gonfio ce ne sono. Più di quelli che si potrebbe pensare e sono stranieri che vengono a vivere in provincia, ma anche gente del posto o qualcuno che torna a casa dopo una vita trascorsa all'estero.