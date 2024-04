Domenica con il brivido: all'improvviso si apre la diga e due ragazzi restano bloccati in mezzo all'Isonzo

GORIZIA - Aprono la diga e due ragazzi rimangono bloccati nell'isolotto in mezzo al fiume. Alle 18 circa di oggi, 7 aprile 2024, i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra supportata da personale SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) nell'Isonzo, nei pressi del ponte VIII agosto, per soccorrere due ragazzi bloccati su un isolotto al centro del fiume. Mentre i ragazzi si trovavano nel letto del fiume l'apertura della diga di Salcano ha provocato l'innalzamento del livello dell'acqua del fiume bloccando sull'isolotto i due giovani che hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco raggiunta la riva del fiume, hanno messo in acqua il gommone da rafting e 3 soccorritori hanno pagaiato fino a raggiungere la lingua di terra emersa dove si trovavano i giovani che sono stati caricati sul gommone e riportati a terra incolumi.

I pompieri ricordano che raggiungere e stazionare nelle lingue di terra emerse nel letto del fiume Isonzo è sempre pericoloso in quanto, a seconda delle esigenze, la diga di Salcano viene aperta senza preavviso provocando il naturale aumento del livello dell'acqua e della corrente.