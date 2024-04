Si arrampica sulla falesia, perde l’equilibrio e fa un volo di 5 metri: ricoverato un 64enne

DOBERDÒ DEL LAGO - Un uomo di 64 anni, goriziano, è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 aprile, dopo essere caduto per cinque metri da una falesia che stava arrampicando. Inviata la richiesta di aiuto al Nue112, i soccorritori sono arrivati sul posto avvicinandosi in auto e poi percorrendo cinque minuti a piedi. A portargli soccorso i tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del Fuoco, l'ambulanza, il personale dell'auto medica, i Carabinieri e l'elisoccorso regionale, allertati da Sores su chiamata al Nue112. Sei tecnici del Soccorso Alpino hanno aiutato l'equipe medica dell'elisoccorso nelle operazioni di imbarellamento. L'uomo ha subito diversi traumi ma non è in pericolo di vita. La barella è stata verricellata a bordo, diretta in ospedale.