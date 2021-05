Freeclimber cade dalla parete di roccia sulla falesia di Lumignano

LONGARE (VICENZA) - Attorno alle 11 il Soccorso alpino di Padova è stato allertato dalla Centrale del Suem di Vicenza per un incidente nella falesia di Lumignano. Un freeclimber, che stava salendo da primo un monotiro nel settore Classica, all'altezza del terzo rinvio era caduto, arrivando alla base della parete e sbattendo la testa. Arrivato sul posto dopo l'allarme lanciato dagli amici, l'elicottero di Verona emergenza ha sbarcato con un verricello medico, infermiere e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure urgenti a G.P., 39 anni, di Bologna, per il probabile, serio, trauma cranico riportato nell'urto. Imbarellato, l'infortunato è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Vicenza. Presenti quattro soccorritori in supporto alle operazioni.