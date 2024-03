La passeggiata lungo il sentiero innevato finisce male per Fischio: il cagnolino salvato dai poliziotti

CORTINA (BELLUNO) - Avventura a lieto fine per Fischio, un cane meticcio di tre anni che ieri si è ferito mentre percorreva un sentiero adiacente le piste di Cortina d'Ampezzo in questi giorni ancora frequentate dagli sciatori dopo le recenti nevicate. I poliziotti in servizio in quel comprensorio sciistico lo hanno soccorso con garze e calzini realizzati con guanti sterili e trasportato al rifugio Dibona. Lì è arrivato il proprietario con il veterinario che ha suturato le ferite con 16 punti. Ora Fischio per fortuna sta bene e presto potrà tornare a scorrazzare nei boschi.