Addio a Skari, "angelo del soccorso" a 4 zampe: da 10 anni in servizio per salvare vite alla stazione Val Biois di Canale d'Agordo

BELLUNO - Ha salvato vite, è sempre stata pronta nei soccorsi, ma ha anche tanto giocato nella sua vita.

Il soccorso alpino piange la scomparsa di Skari, border-collie femmina, cane da valanghe da più di 10 anni attiva nel servizio. È una soccorritrice che era in forze alla stazione del Soccorso alpino Val Biois, a Canale d'Agordo, un soccorritore a quattro zampe. La sua storia è stata raccontata in questi giorni: a dar notizia della sua morte la proprietaria, Nadia Crose: «Skari è arrivata a Canale 12 anni fa dalla provincia di Verbania, da un allevamento di un collega cinofilo del Sagf. Spiccano da subito le sue attitudini al lavoro e il suo bellissimo carattere docile e giocoso, tanto che ho deciso, visto che ero già in possesso di un altro cane da lavoro del soccorso alpino per la ricerca dei dispersi sotto alle valanghe e in montagna e nei boschi, di far intraprendere questo percorso anche alla piccola Skari, che già a 3 mesi inizia il primo corso a Cesana Torinese con ottimi risultati. Da lì in avanti ha continuato la sua preparazione con altri corsi nazionali per la ricerca in valanga e in superficie al passo del Tonale ea Ravascletto, organizzati dal Cnsas». «Nel 2014 - continua la proprietaria - diventa a tutti gli effetti un cane operativo iscritto all'albo nazionale dei cani da ricerca del Soccorso Alpino e inizia il suo lungo lavoro soprattutto nella stagione invernale quando fa parte dell'equipaggio Hems di Pieve di Cadore» .

GIOCHERELLONA

Ma non solo lavoro. «Nella Sua vita di casa di tutti i giorni Skari mi accompagnava nelle mie passioni per la montagna sia durante le escursioni di scialpinismo sia nelle passeggiate - prosegue Nadia - Skari è stato un cane che ha sì lavorato, ma ha sempre condotto anche una vita di libertà sui monti. Lei faceva parte del soccorso alpino della stazione Val Bios. Ci lascia dopo una brevissima malattia e questo è sempre il lato più struggente e amaro».

Un ringraziamento generoso per il grande lavoro prestato alla stazione di Soccorso alpino Val Biois da Skari lo vogliono esprimere anche tutti i componenti della stazione. Nadia ha provato la perdita di un proprio cane da valanga anche nel 2017, quando se n'era andato Black, sempre un border-collie in forze alla stazione del Soccorso alpino Val Biois. Un cane che nel maggio 2009 salvò una persona sotto una grossa valanga in Marmolada.