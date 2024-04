Aereo rotto per una collisione con un camion lascia l'aeroporto dopo 20 anni Foto

TRIESTE - Oggi, lunedì 8 aprile, un aereo verrà rimosso dopo 20 anni dall'aeroporto di Trieste. Alle 11 del 20 aprile 2004, il volo Alitalia AZ1357, in servizio tra Roma Fiumicino e Trieste Ronchi dei Legionari, dopo l'atterraggio, durante la fase di rullaggio verso il piazzale, entra in collisione con un camion per la movimentazione terra, autorizzato ad operare nei pressi del raccordo "foxtrot", dov'erano in corso lavori. A causa dell'urto si spezza la parte terminale dell'ala destra, causando una fuoriuscita di carburante.