BELLUNO - Diversi interventi ieri in quota del soccorso alpino e paura nel pomeriggio, intorno alle 14, per un bimbo caduto dall'altezza di due metri a Misurina, in comune di Auronzo.



L'INCIDENTE

Il baby-turista padovano di 6 anni è caduto, in circostanze non note, da 2 metri di altezza. Un incidente che ha fatto temere il peggio, ma che miracolosamente si è concluso con ferite di media gravità riportate dal piccolino che è stato subito soccorso dal 118. Sul posto è accorso l'elicottero Falco2 da Belluno che ha sbarcato il personale sanitario. Prestate le prime cure al bimbo si è proceduto al trasporto del ferito, in codice giallo, all'ospedale di Belluno.



ALLEGHE

Verso le 8.30 il Soccorso alpino di Alleghe è stato attivato per un escursionista che aveva perso l'orientamento a causa di un'applicazione ed era bloccato sopra salti di roccia. Il 25enne di Genova, dopo aver dormito vicino al lago del Coldai, aveva preso la Val Civetta per poi scendere dal sentiero Antersass. Solo che, circa a metà discesa, la traccia che stava seguendo su un'applicazione del cellulare lo aveva portato fuori via, in mezzo ai cespugli di mugo. Risaliti alla posizione, una squadra è salita sul sentiero, inoltrandosi tra la vegetazione e iniziando a chiamarlo a voce. È stato abbastanza difficile per i soccorritori individuare il giovane, anche per la presenza del rumore di un corso d'acqua, a 200 metri di distanza dal sentiero. Quando la squadra lo ha visto, l'escursionista è stato raggiunto, assicurato con casco, imbrago e corda corta, riportato sul sentiero a monte e da lì a valle. I soccorritori sono rientrati alle 13.30.



ROCCA PIETORE

Attorno alle 18 l'elicottero di Pieve di Cadore è decollato in direzione della parete sud della Marmolada, poiché due alpinisti, in fase di calata con le doppie dalla via Don Quixote, erano rimasti con le corde incastrate tra le rocce, senza riuscire a sbloccarle. I due, un 63enne di Carrara (MS) e un 30enne di Sarzana (SP), che erano fermi in sosta a quattro tiri dalla base, sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 60 metri, per poi essere trasportati al Rifugio Falier.

ALTRI INTERVENTI

Ma per tutta la giornata le eliambulanze sono intervenute in quota per malori e cadute: un 51enne veneziano si è sentito male in Valvisdende e è stato soccorso da Falco, un 93enne a San Vito.