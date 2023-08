Incastrati con le corde tra le rocce, due alpinisti recuperati con l'elicottero sulla Marmolada

ROCCA PIETORE - Attorno alle 18 di oggi, 13 agosto, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione della parete sud della Marmolada, poiché due alpinisti, in fase di calata con le doppie dalla via Don Quixote, erano rimasti con le corde incastrate tra le rocce, senza riuscire a sbloccarle. I due, un 63enne di Carrara (MS) e un 30enne di Sarzana (SP), che erano fermi in sosta a quattro tiri dalla base, sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 60 metri, per poi essere trasportati al Rifugio Falier.