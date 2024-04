CORTINA - Verso le 12.30 di oggi, 6 aprile, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sul Col Bechei a Cortina d'Ampezzo, a seguito dell'allarme da parte dei Vigili del fuoco, che avevano ricevuto la segnalazione di alcuni testimoni.

Gli sciatori avevano assistito al distacco della massa nevosa che per fortuna non ha coinvolto nessuno. Per sicurezza l'eliambulanza ha effettuato la bonifica della valanga, escludendo la presenza di persone.

Verso le 14.30 l'elicottero è poi volato sul Pian del Crep, Val di Zoldo, dove un escursionista aveva accusato un leggero malore che gli impediva di proseguire autonomamente. Il 76enne di Spinea (Ve) è stato quindi recuperato e trasportato per i dovuti accertamenti all'ospedale di Agordo.