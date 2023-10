C’era ancora spazio per salire lassù, una linea prima immaginata dal basso, scrutando fessure e cercando appigli nascosti dall’ombra, poi realizzata sfiorando placche e infilando falangi in fessure improbabili per fare forza e progredire. Piano piano, nel vento, metro dopo metro con il vuoto sotto, le mani sul calcare scaldato dal sole di un’estate torrida, il tintinnare ritmico di spit e moschettoni. Era andata così giovedì 28 e venerdì 29 settembre, quando Matteo Della Bordella e Iris Bielli hanno liberato singolarmente tutti i tiri di “Madre roccia”, nuova via alpinistica che corre lungo la parete sud della Marmolada. La via, con uno sviluppo di circa 900 metri, presenta difficoltà di 8b max/7b obbligato. In parete, sono stati lasciati in totale 18 spit.