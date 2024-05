​Barca in fiamme dopo il rifornimento. Vicentino di 63 anni ustionato alle mani

CAVALLINO TREPORTI - Principio d'incendio in una barca, ustionato alle mani un 63enne vicentino. Momenti di paura ieri lungo il Sile. E' accaduto attorno alle 16.30 nella zona della foce, giusto al confine tra i comuni di Jesolo e Cavallino. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe accaduto poco dopo che nell'imbarcazione, lunga circa 12 metri, era stato fatto rifornimento di carburante. Ma poco dopo aver ripreso la navigazione il proprietario della barca ha visto una vampata di fumo e fiamme provenire dal vano di prua.

Intuita la situazione l'uomo ha provato a spegnere le fiamme, ustionandosi le mani mentre il motore dell'imbarcazione si è spento senza più riavviarsi.Ad evitare che il motoscafo finisse alla deriva è stato il provvidenziale intervento di una seconda imbarcazione il cui equipaggio ha legato con una cima la barca in difficoltà trainandola attraverso una canaletta verso gli approdi della vicina darsena Marina di Cavallino, allertando al tempo stesso i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Jesolo, che in pochi minuti hanno spento le fiamme. A intervenire è stata anche l'ambulanza della Croce Verde di Ca' Savio il cui personale dopo le prime cure ha trasferito il 63enne al pronto soccorso di Jesolo per ulteriori accertamenti. Gli stessi vigili del fuoco hanno avviato le verifiche del caso. Secondo i primi accertamenti le fiamme potrebbero essere partite per un cortocircuito oppure per uno sversamento del carburante nel vano motore. Fondamentale, in ogni caso, il rapido intervento di tutti i soccorritori, compreso quello dell'equipaggio della seconda barca che, intuita la situazione, è intervenuto dimostrando un grande sangue freddo e prontezza di riflessi.Dal ponte di Cavallino molte persone hanno seguito i soccorsi preoccupati per l'accaduto.