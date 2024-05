Studenti pro Palestina tentano di irrompere nelle aule dell'Università di Padova, porte sprangate e lezioni sospese

PADOVA - Si accende la protesta pro Palestina all’Università di Padova, che ha causato questa mattina, 13 maggio, disagi nel regolare svolgimento delle lezioni di Giurisprudenza a Palazzo Bo. Sono le 8 e mezza quando dalle tende, che da venerdì occupano i cortili dell'edificio, gli universitari filopalestinesi hanno provato ad entrare nell’ala del palazzo dove si tengono le lezioni di Giurisprudenza, trovando tutti gli ingressi sbarrati dagli agenti della sicurezza.

Il tentativo di irrompere, lezioni sospese

L’intento degli universitari in protesta era di interrompere fisicamente il regolare svolgimento delle lezioni, per invitare i colleghi di giurisprudenza ad aggiungersi alla protesta. «Oggi nessuno al Bo deve poter far lezione come se niente fosse – afferma Riccardo Fasano, portavoce dell’Assemblea universitaria per la Palestina -. A Gaza c’è in atto un genocidio e nessuno può ignorare questa cosa facendo lezione come se nulla fosse». Trovandosi tutti gli ingressi alle aule sbarrati gli universitari sono tornati nel cortile nuovo del Bo e sotto le finestre dove si stavano svolgendo le lezioni hanno intonato cori a suon di tamburo. Il baccano ha costretto molti docenti a passare alla modalità duale, erogando le lezioni anche online per i tanti studenti che non sono riusciti ad accedere alle aule.