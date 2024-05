Il Senato accademico condanna le violenze a Gaza, proteste pro Palestina degli studenti Video

PADOVA - Approvata all'unanimità la mozione dei senatori accademici dell'Università di Padova. L'ateneo per la prima volta condanna le violenze dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Scontento degli universitari in protesta da venerdì che pretendevano una seduta pubblica del Senato e la rescissione dei rapporti con gli atenei israeliani. Concluso il Senato, il prorettore Parbonetti scende in cortile e consegna agli occupanti una copia della mozione, contestato aspramente si allontana dal palazzo e gli universitari si muovono in corteo per il centro.

(Video di Marco Miazzo)