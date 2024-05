PADOVA - L’ex europarlamentare dell’Udc, Iles Braghetto, ieri mattina davanti ai giudici del Tribunale collegiale è stato condannato a due anni e sei mesi per la bancarotta documentale dell’ente Ipea. Per il lui il pubblico ministero Giorgio Falcone ha chiesto una pena di 4 anni.

Come per Marco Spiandorello difeso dal legale Andrea Capuzzo, anche lui condannato a due anni e sei mesi. Assolto per insufficienza di prove il fratello Giuseppe Spiandorello, che la Procura voleva punire con tre anni di reclusione. I due condannati dovranno anche risarcire la parte civile, rappresentata dal curatore fallimentare dell’ente, che aveva chiesto 300 mila euro.



IL PROCESSO

In un’udienza del giugno del 2022 ha testimoniato proprio il curatore fallimentare Michele Antonucci, che ha ricordato al Collegio come non gli sia stato consegnato alcun documento relativo alla contabilità del centro di formazione professionale. Inoltre ha chiarito come il passivo di Ipea (ente costituito nel 2010) avesse raggiunto i 7 milioni e 200 mila euro. Il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Padova in data 17 ottobre 2017 e la società che per prima ha presentato denuncia nei confronti di Ipea è stata “Italiana società immobiliare” srl. Inoltre avevano effettuato tutta una serie di azioni legali i dipendenti dell’associazione perchè non venivano più retribuiti, come insegnanti e personale amministrativo.



LA DIFESA

Tuttavia, nel febbraio sempre del 2022, Braghetto e Spiandorello hanno incassato l’intervenuta prescrizione: erano accusati di non avere utilizzato in maniera corretta gli ingenti contributi erogati dalla Regione per lo svolgimento di corsi professionali dedicati a estetiste e parrucchiere. A giudizio erano finiti per la presunta “allegra” gestione del Centro di formazione professionale Ipea di San Donà di Piave rappresentato dall’avvocato Andrea Sanguin, e dell’Agenzia Formazione Lavoro, con sede a Padova non lontano dallo scalo ferroviario.

Iles Braghetto, un passato da vicesindaco di Padova e soprattutto da assessore regionale alla Sanità veneta, negli anni ha impugnato il provvedimento di fallimento a suo carico dell’ente Ipea. E la Cassazione civile gli ha dato ragione, perchè Ipea era gestito con fondi pubblici e non era a scopo di lucro. In aula i legali hanno infatti ricordato che i corsi per parrucchieri erano a titolo gratuito. Ma Braghetto è finito lo stesso imputato, per rispondere a livello penale della bancarotta documentale.

Nel giugno dell’anno Scorso Braghetto è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta e bancarotta documentale legata al fallimento dell’associazione Agenzia Formazione Lavoro, oltre a 600mila euro di risarcimento. Invece, nell’ottobre sempre del 2023, è stato assolto con la formula “per non avere commesso il fatto” in merito alla bancarotta Awl (Accademia Wellness Liceum). È stato invece condannato a due anni Marco Spiandorello.