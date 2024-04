Tragedia a Dosson. Investito in retromarcia dal papà nel giardino di casa. Matteo Vidali di un anno e mezzo muore dopo due giorni di agonia in ospedale

CASIER (TREVISO) - Investe il figlio mentre fa retromarcia con l'auto, Matteo Vidali di appena un anno e mezzo muore dopo due giorni di agonia. L'incidente domenica 14 aprile a Dosson di Casier, nel giardino dell'abitazione Vidali.

Investito dall'auto del papà, muore dopo due giorni

Papà Olaf stava spostando la macchina. Una manovra in retromarcia, una di quelle che aveva già fatto altre numerose volte. Il piccolo si trovava dietro l'auto ed è stato colpito. Immediata la corsa in ospedale. Matteo è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso dal padre e da mamma Laura.

Le sue condizioni sono parse subito molto gravi. Il bimbo ha lottato con tutte le sue forze per due giorni, poi è spirato, nella serata di martedì.

Le indagini

Le forze dell'ordine stanno portando avanti degli accertamenti sulla vicenda ed è al vaglio anche la posizione di papà Olaf di 45 anni, dipendente di Alternativa Ambiente. La famgilia Vidali è in attesa del via libera per celebrare il funerale.