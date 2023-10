Incidente a Campodarsego. Ragazzina investita da un'auto guidata da una donna mentre attraversa la strada: è gravissima. Alcoltest sulla conducente

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Grave incidente stradale oggi 28 ottobre poco prima delle 18 a Campodarsego. Da un primo riscontro una bambina di 15 anni di nazionalità indiana avrebbe attraversato la strada con la sua bicicletta all'incrocio semaforico tra via Piovega e Caltana proprio nel momento in cui è sopraggiunta un'auto Ford Eco Sport.

La conducente, risultata poi negativa all'alcoltest, l'ha vista all'ultimo momento e ha tentato una manovra disperata, ma non è riuscito ad evitarla. La bimba è stata sbalzata via per 3-4 metri.

Fin da subito le condizioni della piccola sono apparse gravi. Da Padova si è alzato l'elisoccorso. I sanitari stanno facendo di tutto per salvarla. La zona è stata inibita al traffico dagli agenti della polizia locale della Federazione a cui spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto.