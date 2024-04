Bimbo investito dal papà a Casier. L'autopsia: «Per il piccolo Matteo Vidali è stato fatale il trauma alla testa»

CASIER (TREVISO) – A uccidere Matteo Vidali è stato un gravissimo trauma cranico. È il risultato, scontato, dell’autopsia svolta sul corpo del bimbo di un anno e mezzo travolto accidentalmente dal padre mentre stava parcheggiando l’auto nel cortile della loro abitazione di Dosson.

Il piccolo, che stava correndo per recuperare un pallone, era stato colpito in pieno della vettura del papà. Un angolo cieco, mentre stava facendo manovra, che è stato fatale. Il tutto sotto gli occhi della sua sorellina di soli 6 anni, che ha assistito scioccata alla tragica scena.

LE INDAGINI

La Procura, sul caso, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo sul registro degli indagati il padre della vittima, Olaf Vidali, il quale assieme alla moglie Laura aveva portato il figlio all’ospedale Ca’ Foncello dopo l’incidente. Nonostante i tentativi dei medici di salvare la vita al piccolo, Matteo è spirato dopo due giorni di agonia. Una tragedia che ha scosso profondamente tutta la famiglia così come la comunità di Casier. La magistratura ha rilasciato ieri il nulla osta per la sepoltura: l’ultimo saluto non è ancora stato fissato, ma si terrà con ogni probabilità nella giornata di venerdì.

IL RICORDO

Matteo avrebbe compiuto 2 anni il 30 agosto. Era un bambino estremamente vivace. «Mi hanno chiamato mentre erano in ospedale - aveva raccontato il nonno - Sono andato a recuperare la sorellina dai vicini, a cui la avevano affidata nel mentre, per riportarla a casa». Ora è a lei che bisogna pensare, infatti la piccola è già seguita da uno psicologo. «Alla sorellina abbiamo detto che Matteo è diventato un angelo e non tornerà più a casa» aveva detto mamma Laura, che aveva raccontato, scossa, i fatti: «Eravamo a casa, c'è stato un momento di distrazione e non lo abbiamo visto: stavamo uscendo per andare a fare un giro».

L'ADDIO

Il funerale del bambino verrà celebrato venerdì 26 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale di Dosson. Il rosario verrà recitato invece giovedì 25 alle 18. Le offerte raccolte saranno devolute all'asilo nido "Piccoli passi" di Lughignano, dove andava Matteo.