Rugby. Challenge Cup. Il Benetton travolge Connacht con 5 mete e conquista la semifinale. Il 4 maggio sfida in casa del Gloucester

TREVISO Il Benetton approda in semifinale di Challenge Cup per la seconda stagione consecutiva.

Questa volta non serve la volata in meta allo scadere di uno straripante Izekor (oggi out per l'infulenza). Connacht, anche sfiancato dai 30° di una giornata estiva che ha avvolto il tempio del Monigo, viene stordito e poi messo al tappeto (39-24 il risultato finale), nel volgere di una ventina di minuti, dal 5' al 26' del primo tempo complice il giallo sventolato a Darragh Murray (scontro testa contro testa con Mendy al 5' costretto ad uscire per Umaga), nei quali il Benetton realizza ben quattro mete (Lucchesi su maul dal drive subito dopo il giallo a Murray, Menoncello, Smith e Albornoz in serie) che capovolgono il match dopo lo 0-7 iniziale frutto della meta di Heffernan trasformata dallo stesso. Alla fine i Leoni s'impongo con cinque mete con doppietta di un fenomenale Albornoz, il man of the match. Ora il prossimo 4 maggio in trasferta la semifinale contro gli inglesi del Gloucester (vincitori della Challenge Cup per due volte nelle stagioni 2005-06 e 2014-15), la franchigia dove coach Bortolami ha militato dal 2006-2010 e della quale è stato anche capitano nella stagione 2007-2008.

BENETTON 39

CONNACHT 24

MARCATORI: 2′ meta Heffernan tr. Hanrahan, 6′ meta Lucchesi tr. Albornoz, 12′ meta Menoncello, 19′ meta Smith tr. Albornoz, 27′ meta Albornoz tr. Umaga, 40′ meta Boyle tr. Hanrahan; 52′ p. Umaga, 56′ meta Aki, 60′ p. Umaga, 65′ meta Albornoz tr. Umaga, 67′ meta Oliver.

​BENETTON: 15 Rhyno Smith, 14 Ignacio Mendy (5′ Jacob Umaga), 13 Tommaso Menoncello, 12 Ignacio Brex, 11 Onisi Ratave, 10 Tomas Albornoz, 9 Alessandro Garbisi (75′ Andy Uren), 8 Toa Halafihi (46′ Lorenzo Cannone), 7 Michele Lamaro (C), 6 Sebastian Negri (75′ Riccardo Favretto), 5 Federico Ruzza (13′ Eli Snyman), 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari (46′ Giosué Zilocchi), 2 Gianmarco Lucchesi (57′ Bautista Bernasconi), 1 Thomas Gallo (46′ Mirco Spagnolo). Coach: Marco Bortolami.

​CONNACHT: 15 Tiernan O’Halloran (52′ Tom Farrell), 14 Andrew Smith, 13 David Hawkshaw (62′ Cathal Forde), 12 Bundee Aki, 11 Shane Jennings, 10 Jj Hanrahan, 9 Caolin Blade (C) (56′ Matthew Devine), 8 Paul Boyle (46′ Conor Oliver), 7 Shamus Hurley-Langton, 6 Cian Prendergast, 5 Darragh Murray, 4 Joe Joyce (52′ Niall Murray), 3 Finlay Bealham (46′ Sam Illo), 2 Dave Heffernan (46′ Eoin De Buitlear, 60′ Dave Heffernan), 1 Denis Buckley (46′ Peter Dooley).Coach: Pete Wilkins.

​ARBITRO - Mike Adamson (Sco). Assistenti: Ruairidh Campbell e Sam Grove-White (Sco).

TMO: Hollie Davidson (Sco).

NOTE – Primo tempo: 13-10. Cartellino giallo al 5′ a Darragh Murray (C). Trasformazioni: Benetton 4/5 (Albornoz 2/3, Umaga 2/2); Connacht 2/4 (Hanrahan 2/4). Punizioni: Benetton Rugby 1/3 (Umaga 1/3). Man of the match: Tomas Albornoz (B).