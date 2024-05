ROVIGO - Un anno di squalifica, fino all’8 maggio 2025, al calciato degli Allievi Under 17 regionali del Duomo Rovigo che ha dato un pugno all’arbitro nella gara contro l’Arcella.

L’ha stabilito il giudice sportivo della Figc così motivando la sentenza: «Riferisce l’arbitro che mentre stava abbandonando il terreno di gioco è stato colpito proditoriamente da dietro da un violento pugno all’orecchio destro, che gli ha procurato forte dolore e senso di stordimento. Riusciva ad identificare l’autore del gesto, mentre si stava allontanando rapidamente, perché indossava ancora la maglia di gara col numero. L’arbitro rientrava a fatica negli spogliatoi e, oltre allo stordimento, notava un leggero arrossamento, cui non ha dato particolare rilevanza. Rientrato a casa in serata, ha accusato forti capogiri, accompagnati durante la notte, da un senso di nausea e dolore. Recatosi al mattino al pronto soccorso, gli è stato riscontrato trauma auricolare destro con prognosi di sette giorni».

In Promozione, squalifica per una partita a S. Maistrello e Banin (Scardovari). In Prima categoria un turno a Oladele e Veronese (Fiessese), Galassi (Badia Polesine), Bortolero (La Rocca), Mazzucco (Union Vis). In Seconda categoria, 80 euro di multa al Porto Tolle 2010 per insulti dei sostenitori al portiere ospite e accesso di persone non autorizzate all’area spogliatoi; 80 euro alla Turchese per insulti dei sostenitori ad arbitro e assistente di parte. Tra gli allenatori, ubn turnoa Fusetto (Destra Adige). Tra i giocatori due turni a Zucconelli (Arianese); un turno a Santochirico (Stientese), Boscarato (Nuovo Loreo).

Nei campionati giovanili regionali, Under 17 regionale, gara Union Vis-Fossò, spiega il giudice sportivo: «Il Fossò propone reclamo avverso la regolarità, in quanto la gara non è stata disputata sul campo ufficiale ma su uno adiacente, pur sempre appartenente al campo comunale. La reclamante non ha accertato in nessun modo la situazione che era stata appresa da un dirigente di casa. Il ricorso viene rigettato».



SEMIFINALI GIOVANISSIMI

Campionato Under 15 provinciale di Rovigo, sabato 11 maggio alle ore 16.30 semifinali di andata: Arianese-Altopolesine e Fiessese-Porto Tolle; ritorno sabato 18 maggio a campi invertiti. Il premio Fair-Play “Pietro Sannia” per il campionato Allievi a Lorenzo Zecca (Porto Viro) e per il campionato Giovanissimi a Vicenzo Gargiuolo (Union River).