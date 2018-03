Scontri al derby, blitz contro 19 ultras del Padova: 12 recidivi rischiano 8 anni di daspo

I poliziotti contestano agli indagati i reati di travisamento, possesso di oggetti atti ad offendere, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportiva; violenza/resistenza a pubblico ufficiale aggrevata, manifestazioni esteriori del disciolto partito fascista, lesioni personali aggravate.

PADOVA - La Polizia ha effettuato su disposizione della Procura di Vicenza 16 perquisizioni a carico di appartenenti a gruppi dicoinvolti negli scontri verificatisi lo scorso 27 gennaio 2018, in occasione dell’incontro di calcio Vicenza-Padova, quando rimasero feriti anche appartenenti alle Forze dell’ordine. Le indagini sono condotte dalleBen 12 dei 16 perquisiti sono recidivi e rischiano ora fino a 8 anni di daspo dagli stadi: fra loro c'è il capo ultras Marco Bergamin, 40enne istruttore di arti marziali, che ferì gravemente un agente con un calcio; una donna padovana anche lei 40enne, e un 38enne trevigiano diOltre a provocare gli «scontri prima dell’inizio della partita, alcuni, durante e dopo il match - spiega la Polizia - hanno fatto gestualità tipiche di estrema destra e per l’esposizione di striscioni e cartelli dal contenuto antisemita, fatti per altro compiuti il giorno, 27 gennaio, in cui ricorreva la “”».