Padova. Giulia Cecchettin, insulti choc di un genitore contro un arbitro donna di 17 anni: «Devi fare la sua fine»

PADOVA - Brutto episodio accaduto a Camin durante una sfida di basket fra gli under 17 di casa e il Cittadella Gunners, che giunge alle cronache proprio nel giorno del lutto per il funerale di Giulia Cecchettin. In un momento così doloroso e triste per tutto il Paese, domenica scorsa un arbitro donna, 17enne, è stata raggiunta da una raffica di insulti, offese e una frase raggelante: «Devi fare la fine di quella di Vigonovo!».

Quella di Vigonovo, paese a pochi chilometri da Padova, sarebbe proprio Giulia Cecchettin, uccisa, nelle scorse settimane, dal suo ex fidanzato.

La Federazione, informata dell’accaduto, ha annunciato provvedimenti severi. La frase è stata pronunciata da un genitore: accusava la ragazza di favorire la squadra avversaria.

Arbitro insultato, la difesa del papà

A difesa della ragazza è intervenuto il padre della stessa e altri genitori presenti sugli spalti, mentre la Federazione ha subito offerto tutela ed espresso la propria vicinanza all'arbitro. Anche il Cittadella ha espresso le sue scuse e annunciato «azioni immediate e provvedimenti esemplari per affrontare la situazione»



La risposta della Fip

«Comportamenti intollerabili e ingiustificabili» che la Federazione italiana pallacanestro «stigmatizza e condanna con fermezza». Così, in una nota diffusa «nel giorno del funerale di Giulia Cecchettin, momento doloroso e triste per tutto il Paese», la Fip reagisce a quanto accaduto a Padova in una partita del campionato Under 17, durante la quale ad una ragazza che stava arbitrando sono state rivolte «vergognose offese e minacce. Gli organi di giustizia competenti della Federazione stanno adottando i dovuti provvedimenti disciplinari», conclude la federazione.