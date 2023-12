I genitori di Filippo Turetta assenti al funerale di Giulia. Il sindaco: «Sono sempre più provati»

PADOVA - I genitori di Filippo Turetta non erano presenti ai funerali di Giulia Cecchettin che si sono svolti oggi, martedì 5 dicembre, nella basilica di Santa Giustina. Era presente invece Marco Rigato, il sindaco di Torreglia, città dell'assassino di Giulia, che ha voluto specificare la loro condizione: «Hanno bisogno di tranquillità. Più passa il tempo e più realizzano mentalmente quanto è accaduto.

Filippo è in carcere a Montorio Veronese per l'omicidio. «Ho offerto l'ausilio dei servizi sociali - sottolinea - ma non hanno voluto, sono già seguiti da altri, Filippo compreso».

Rigato non sa se in previsione dei funerali di Giulia ci sia stato un contatto tra le due famiglie e «nella confusione di oggi - conclude - non ho visto se a Padova ci fosse qualcuno di Torreglia oltre a me in veste di sindaco» ha concluso.