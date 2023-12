Giulia, nuovo attacco di Valdegamberi: «Ne sono state ammazzate tante, stanno facendo diventare questo caso una telenovela nazionale»

VENEZIA - «Ne sono state ammazzate tante di ragazze e di donne e nessuno ne parla mentre le televisioni stanno facendo diventare questo caso una telenovela nazionale». Lo afferma ad Affaritaliani.it Stefano Valdegamberi, consigliere regionale veneto eletto nella Lista Zaia e ora nel gruppo misto che qualche giorno fa, per il suo post sui social nel quale criticava le parole di Elena Cecchettin aveva scatenato molte polemiche, commentando i funerali di Giulia Cecchettin «trasmessi in diretta da molte tv nazionali in uno show mediatico senza precedenti». «Temo che l'obiettivo sia quello di enfatizzare questo caso, senza dubbio gravissimo - aggiunge -, strumentalizzarlo e far approvare qualche legge assurda come l'educazione sessuale nelle scuole, dimenticandoci che il problema è un altro.