Alpago, nuovo avvistamento dei lupi in mezzo alla neve Video

È da poco trascorsa la mezzanotte di martedì a Tambre, nella conca bellunese dell’Alpago, quando in via Fullin, uno degli accessi al centro del paese, un cittadino filma un lupo che si allontana per la strada appena innevata con una preda in bocca. Dodici ore dopo, all’ora di pranzo, un altro lupo attraversa un cortile della frazione di Broz.