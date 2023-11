ALPAGO (BELLUNO) - È da poco trascorsa la mezzanotte di martedì a Tambre, nella conca bellunese dell’Alpago, quando in via Fullin, uno degli accessi al centro del paese, un cittadino filma un lupo che si allontana per la strada appena innevata con una preda in bocca. Dodici ore dopo, all’ora di pranzo, un altro lupo attraversa un cortile della frazione di Broz. «Il lupo è diventato troppo confidente e la situazione è drammatica» riferisce preoccupatissima la sindaca Sara Bona che nel tardo pomeriggio si confronta nella giunta dell’Unione Montana con gli altri primi cittadini della conca, il presidente dell’Unione e sindaco di Alpago Alberto Peterle, e il primo cittadino di Chies Gianluca Dal Borgo: insieme decidono di rendere pubblici un ordine del giorno e un avviso alla popolazione e agli organi competenti, oltre ad un’allerta sul tema sicurezza.