Taglio di Po. Quarto assalto ad un velox in 4 mesi: segato e abbattuto quello sulla Provinciale 46

TAGLIO DI PO (ROVIGO) - Nuovo raid del “vendicatore dei velox” in Polesine, che questa volta, sempre nottetempo, ha tagliato di netto ed abbattuto, utilizzando probabilmente un flessibile o una smerigliatrice portatili, il palo della postazione fissa bidirezionale nel territorio di Taglio di Po, sulla Provinciale 46, la strada che arriva fino a Corbola, a poca distanza dall'incrocio con via Marchi, a Mazzorno Destro. Le modalità dell'assalto, avvenuto nella notte fra sabato e domenica, sono in tutto e per tutto simili a quelle degli altri tre casi che si sono succeduti da fine maggio in Polesine: il primo a “cadere”, segato nella notte fra il 18 e 19 maggio, è stato il nuovo autovelox di Bosaro, al chilometro 51 della Statale 16, che era entrato in funzione il 20 marzo; il 29 maggio è stato abbattuto il velox installato sulla Regionale 482 Altopolesana, l'ex Statale Ostigliese, a Baruchella, attivo dal 12 aprile; infine, il 19 luglio è toccato di nuovo al velox di Bosaro, che era stato appena reinstallato.

Delle indagini si stanno occupando i Carabinieri.