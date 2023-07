GIACCIANO - «Abbiamo la prova per invalidare tutti i verbali emessi», questo è quello che riporta nel suo sito Altvelox, l’associazione nazionale dei consumatori e delle micro imprese, che sta seguendo il caso delle multe per eccesso di velocità a Baruchella. «Veneto Strade Spa, gestore della strada Sr 482 rispondendo al nostro accesso agli atti – sostiene l’associazione -. Ci fornisce su un piatto d’argento la prova che l’autovelox è illegittimo, come sono illegittime tutte la sanzioni emesse sino a oggi, che devono quindi essere rimborsate». Infatti – si spiega sul sito - Veneto Strade Spa, con determina 12491/2022 dell’8 giugno 2022, autorizza il Comune di Giacciano con Baruchella, come testualmente si riporta: «Installazione di n. 1 rilevatore elettronico di velocità (a doppio senso di circolazione) con comando da remoto, al km 65+ 192 lato destro, lungo la SR 482 “Alto Polesana”. Lo stesso gestore della strada con una seconda autorizzazione, n. 24512/2022 dell’8 novembre 2022, scrive: «A parziale modifica della concessione rilasciata in data 8-6-2022 protocollo 12491/2022; in ottemperanza alla richiesta fatta del Comune in indirizzo, effettuata in data 24 ottobre 2022 prot. 23236/22, si evidenzia la necessità di spostare il rilevatore di velocità come indicato in oggetto, ovvero lo spostamento dell’installazione del rilevatore elettronico di velocità con comando da remoto dal km 65+192 lato destro della carreggiata al km 65+192 lato sx lungo la SR482 “Alto Polesana” in comune di Giacciano con Baruchella.



VERBALE IMPUGNATO

«Come si evince dall’estratto di un verbale da noi impugnato al Giudice di Pace di Rovigo - continua Altvelox - le infrazioni contestate dal Comune di Giacciano con Baruchella riportano l’installazione dell’autovelox al Km. 65+163 della Sr 482 ben 30 metri prima del punto autorizzato dal gestore della strada. In un altro verbale, invece, il Comune indica un punto ancora diverso dal primo, ovvero Km. 65+161, ma comunque sempre a 30 metri di distanza dal punto autorizzato da Veneto Strade Spa. Il fatto che l’autovelox sia stato installato distante dal punto di autorizzazione, e ci piacerebbe capirne il motivo anche se lo immaginiamo, va a inficiare tutti i verbali sino a oggi emessi, anche quelli già pagati che possono essere impugnati con apposita istanza amministrativa con contestuale richiesta di rimborso da parte del sindaco accusatore. Confidiamo di aver svolto anche in questa occasione un ottimo lavoro per la collettività – sostiene Altvelox , concludendo -. Restiamo a disposizione di tutti coloro che abbiano necessità di informazioni o vogliano impugnare le sanzioni pagate con l’ausilio della nostra struttura tecnico legale. Confidiamo che il sindaco Pigaiani, che ha dichiarato di sentire i concittadini molto vicini, restituisca loro il maltolto». Il sindaco di Giacciano con Baruchella Natale Pigaiani, da parte sua, non rilascia dichiarazioni, comunicando che «la prefettura sta seguendo il caso con le opportune verifiche per accertare gli atti».