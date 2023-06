ADRIA (ROVIGO) - Ancora numeri record per le multe in città, nel mese di maggio la Polizia Locale ha notificato sanzioni per violazione del codice della strada per 144.666,22 euro. Considerando la possibilità per gli automobilisti con il piede pesante di pagare entro cinque giorni, in forma ridotta, le sanzioni notificate si attestano a 124.403,21 euro. Tale somma deriva dalla differenza tra il totale degli importi delle sanzioni elevate notificate ed il totale del minore incasso, pari a 20.263,01 euro, beneficiando della riduzione del 30%.

Trend continuo

Un andamento in linea con quello dei mesi di marzo ed aprile quando l'importo aveva raggiunto la cifra complessiva di 251.494,18 euro, poi ridotto a 214.666,46 euro von lo sconto del 30%. Ancora una volta dunque gli autovelox della comunità del Groto si rivelano bollenti ed i misuratori fissi di velocità, installati per placare gli spiriti di chi ama andare troppo veloce, continuano a dimostrarsi degli autentici bancomat pronto cassa per l'amministrazione comunale. A fare la parte del leone gli autovelox, le quattro postazioni fisse, una per ogni senso di marcia, presenti sulla strada provinciale 45, Adria-Loreo, e lungo la strada regionale 516 Piovese, Adria - Cavarzere ed i velox mobili ed i telelaser. Ricordiamo che la maggior parte dei soldi incassati, non è detto poi che tutte le sanzioni vengano introitate, verranno investiti su strade e sicurezza stradale. Il solo noleggio mensile degli apparati per il rilevamento automatico del superamento dei limiti di velocità, con assistenza dei sistemi informatici e gestione delle violazioni al Codice della strada costa al Comune una cifra di complessivi oltre 8.500 euro. Tre, delle quattro postazioni fisse di controllo della velocità, sono state cantierate sotto l'amministrazione Barbierato. Una di questi velox è presente quasi all'altezza di località Passetto, dopo esiste un problema di viabilità causato dalla nuova rampa ideata dall'amministrazione Barbierato avversata sin dalla sua prima ipotesi progettuale dai residenti in zona.

Nodo Passetto

Qualche giorno prima della chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio, l'ex sindaco Omar Barbierato, aveva annunciato che il nuovo progetto per migliorare la viabilità in zona Passetto era già stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. «Una azione - aveva detto - che traduce il nostro impegno dopo aver partecipato ad un bando Pnrr, da un milione e mezzo di euro, simile a quello che ha permesso di portare a casa i fondi europei per la sistemazione dei ponti. Un bando che prevede l'assegnazione dei fondi europei per scorrimento di una graduatoria dove Adria è inserita». Vedremo nei prossimi mesi se quel suo annuncio era solo una cosiddetta promessa elettorale o qualcosa di più concreto.