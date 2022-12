Ancora numeri record per le multe in città. La polizia locale ha elevato durante i mesi di ottobre e novembre sanzioni per violazione del Codice della strada per una somma di 213.540 euro. 110.948,44 euro riguardano il mese di ottobre e 102.591,76 novembre. Considerando la possibilità per gli automobilisti con il piede pesante di pagare entro cinque giorni, in forma ridotta, le sanzioni notificate si attestano su 180.595 euro. Tale somma deriva dalla differenza tra il totale degli importi delle sanzioni elevate notificate ed il totale del minore incasso dovuto al pagamento delle stesse entro 5 giorni, con riduzione del 30%. Ad ottobre infatti, essendo il minor incasso pari a 16.239,81, le multe accertate sono state pari a 94.708,63 euro. Il minore incasso di novembre ha toccato invece quota 16.704,91, per un accertato di euro 85.886,85.



AUTOVELOX IMPLACABILI

Ancora una volta dunque gli autovelox della comunità del Groto si rivelano bollenti. I misuratori di velocità continuano a dimostrarsi degli autentici bancomat per l'amministrazione comunale. A fare la parte del leone le quattro postazioni fisse, una per ogni senso di marcia, presenti sulla Sp 45, Adria-Loreo, e lungo la Sr 516 Piovese, Adria - Cavarzere. A queste strumentazioni si devono aggiungere i velox mobili e il telelaser di ultima generazione. Ricordiamo che la maggior parte dei soldi incassati - non è detto poi che tutte le sanzioni vengano introitate - verranno investiti su strade e sicurezza stradale. Il solo noleggio degli apparati per il rilevamento automatico del superamento dei limiti di velocità, con assistenza dei sistemi informatici costa al Comune una cifra di complessivi oltre 8.500 euro.



RECORD A RISCHIO

Se il trend di circa 100mila euro di multe al mese sarà confermato anche a dicembre, andrà a rischio il record dello scorso anno. Nel corso del 2021 la Polizia Locale ha elevato contravvenzioni per un milione e 566.208 euro, polverizzando ogni statistica degli anni precedenti. Negli ultimi quattro anno le sanzioni sono state pari a 1.149.373,30 euro nel 2018, 1.205.628,78 nel 2019 ed 1.539.539,02 euro nel 2020. Tre, delle quattro postazioni fisse sono state cantierate sotto l'amministrazione Barbierato, anche se l'iter era iniziato prima.

Ricapitolando, gli introiti provenienti dai velox mobili degli ultimi cinque anni sono stati: 104.897,20 euro nel 2017, 99.831,700 euro nel 2018, 77.013,49 euro nel 2019, 12.113,81 nel 2020 e 34.132,37 euro nel 2021. Cifre comprese nelle sanzioni al Codice della strada, incassate dal Comune nel 2017 (689.739,62 euro), 2018 (615.240,97 euro), 2019 (1.200.481,31 euro), 2020 (1.200.481,31 euro) e 2021 (978.663,58 euro).