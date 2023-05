ROVIGO - Bagnolo di Po, nel 2021 ha incassato dalle multe un valore pari a circa 1.507 euro per ogni abitante. È il sesto valore più alto d’Italia, il secondo in Veneto dopo Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno, con oltre 1.900 a cittadino. Ovviamente si tratta del primo Comune per distacco in Polesine. Su questo dato, inevitabilmente, influisce anche la dimensione demografica. Tuttavia, anche guardando al valore assoluto degli introiti da sanzioni, Bagnolo è quasi sul tetto del Polesine, con incassi pari a oltre 1,86 milioni, appena 300mila euro al di sotto del capoluogo Rovigo, primo in classifica ma con “solo” 2,1 milioni e con un valore per abitante di 42 euro a testa. Per valore totale di multe, Bagnolo precede addirittura Adria che si ferma a 1,2 milioni, pari a 64 euro per abitante.

LE SANZIONI