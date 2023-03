TAGLIO DI PO (ROVIGO) - Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la convenzione con immediata esecutività, per la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative (50 per cento a favore del Comune e il 50 per cento a favore della Provincia, al netto delle spese) tramite il dispositivo per il controllo elettronico del velocità (autovelox) installato sulla strada provinciale 38 al chilometro 2+145 località Nunziatella di Taglio di Po Porto Tolle.



GLI OBIETTIVI

La presidente del consiglio, Silvia Ricchi, dopo una breve introduzione ha dato la parola all'assessore alla Polizia locale e alla sicurezza del territorio, avvocato Claudia Bovolenta la quale ha illustrato esaurientemente l'argomento soffermandosi sui cinque articoli che compongono la convenzione. «Le finalità della convenzione - ha detto l'assessore Bovolenta - è di utilizzare i proventi (per l'anno 2022 sono circa 206 mila euro) in maniera rispondente al buon andamento del bene costituzionalmente tutelato». Infatti l'atto sottoscritto prevede che «la Provincia di Rovigo riconosce al comune di Taglio di Po la possibilità di utilizzare i proventi ad essa spettanti in ciascun anno, per la manutenzione di strade provinciali che transitano all'interno del territorio comunale, da concordare preventivamente con il funzionario responsabile del Servizio viabilità provinciale. Tali interventi riguarderanno: l'asfaltatura e la realizzazione della segnaletica su strade provinciali, interessanti il comune Taglio di Po, in particolare la Sp 66 Ca' Vendramin-Bacucco, nel tratto di competenza territoriale, lavorazioni da eseguirsi direttamente d comune i Taglio di Po, con la supervisione del personale del servizio viabilità della Provincia di Rovigo».



LA CONVENZIONE

«La durata della convenzione è di tre anni ma, nel caso che gli enti concordino sull'opportunità di proseguire la collaborazione, sarà compito delle rispettive amministrazioni approvare con apposito atto la proroga della presente convenzione». Sulla convenzione è pure scritto che «i proventi relativi al periodo che val 23 agosto 2021 fino alla data della sottoscrizione di detta convenzione, saranno destinati con le stesse finalità e modalità di cui agli articoli precedenti» per cui l'introito del Comune potrebbe essere molto di più di quello già accertato e definito.

È intervenuto poi Davide Marangoni, capogruppo di minoranza il quale, dopo aver ricordato che una simile convenzione era già stata fatta dalla precedente amministrazione del sindaco Francesco Siviero per la strada provincia n. 46 Taglio di Po-Corbola e che in passato siamo stati contestati per la presenza dell'autovelox su detta strada, ha affermato: «Mi fa piacere sapere che c'è una giusta ricaduta sul nostro territorio di somme percepite per violazioni del codice della strada».