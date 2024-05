ROVIGO - Entro fine mese il polo natatorio avrà completati i lavori alle piscine interne. Lo assicura il commissario straordinario Gianfranco Tomao dopo il sopralluogo al complesso e confermando quanto anticipato su queste colonne nelle previsioni dei tecnici dei Lavori pubblici, al di là degli allarmi e delle promesse della campagna elettorale dei candidati sindaci.

«I lavori stanno procedendo secondo i programmi. Certo si tratta di una grande impresa, perché la piscina e tutti gli ambienti erano in situazione di grande criticità», sottolinea proprio Tomao che al polo natatorio ha incontrato i rappresentanti di Acquafert, l’impresa specializzata che sta seguendo l'opera di riqualificazione della struttura. Con Tomao c’erano la dirigente ai Lavori pubblici ingegner Marzia Rizzi e altri tecnici comunali quali l'ingegnere Alessio Papa e l'architetto Davide Zagato.

«Il nostro obiettivo - ribadisce il commissario - è di aprire la piscina in prossimità del periodo estivo. Per la parte interna i lavori dovrebbero concludersi a fine maggio, mentre per la parte esterna, quella cosiddetta ludica, gli interventi sono più complessi, abbiamo chiesto alle ditte che stanno lavorando di accelerare il più possibile per predisporre l'apertura entro la fine di giugno, primi di luglio. Faremo il possibile affinché ciò possa avvenire».

IL CANTIERE

Dopo la chiusura delle piscine avvenuta il 31 gennaio, a marzo sono partite le opere per il ristrutturazione, tramite un vasto quadro di manutenzione, degli ambienti interni, delle superfici delle murature e dei soffitti, delle vasche e di tutti gli impianti tecnici.

Nella parte della piscina Tosi, poi, dove il Comune spiega si sia trovata la situazione peggiore, oltre ai ripristini interni sono stati sostituiti i serramenti esterni ed è prevista anche la manutenzione della parte esterna della grande volta. L’impianto di aerazione della stessa Tosi verrà dotato di una nuova unità di trattamento dell’aria che sarà programmabile anche a distanza.

Scendendo nel dettaglio delle due sezioni delle piscine coperte, Baldetti e Tosi, le opere sono consistite e si avviano alla conclusione entro il mese, come ha annunciato il commissario, in differenti interventi. Sul fronte strutturale, sono stati ripristinati gli intonaci con le conseguenti tinteggiature, si sono fatti nuovi rivestimenti e finiture in genere su tutte le superfici verticali e sui soffitti.

Su uno dei fronti impiantistici, è stata ripristinata la totale funzionalità dell’impianto elettrico con l’installazione delle nuove lampade di emergenza oltre a nuove lampade di illuminazione.

L’agenda dei lavori ha portato a intervenire anche sull’igienizzazione e il ripristino della funzionalità dell’impianto di aerazione con la sostituzione delle parti dei canali metallici ammalorate e non a norma, così come si opera sul ripristino della funzionalità dell’impianto idraulico con la revisione o la sostituzione delle pompe non funzionanti. Egualmente, il cantiere ha previsto la risistemazione della funzionalità dell’impianto antincendio, il ripristino del funzionamento dell’impianto di evacuazione sonora. In quanto alle vasche, tutte quelle interne (ci sono anche quella dei sub e dei bambini) sono stati ripristinati i fondi e c’è la realizzazione dei nuovi rivestimenti impermeabili con teli saldati “tipo line”, una modalità operativa che interessa tutte le nuove piscine, sportive e non, sia interne che esterne, realizzate negli ultimi anni.

Ora si stanno anche sostituendo e risanando tutte le componenti secondarie come porte esterne o interne, i maniglioni antipanico, le rubinetterie e gli accessori in genere.

Come scritto su queste colonne, con la conclusione a fine mese di tali lavori inizieranno, chiude il Comune, quelli alle vasche ludiche esterne per chiuderli a fine giugno o inizio luglio.