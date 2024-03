Motociclista cade e finisce incastrato con la gamba sotto il guardrail

GAMBUGLIANO - A mezzogiorno, di venerdì 15 marzo 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Zovo a Gambugliano per un motociclista finito incastrato con una gamba sotto in guardrail dopo essere caduto. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno sollevato con martinetto idraulico il guardrail , riuscendo a sfilare la gamba del centauro. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale. La polizia locale di Creazzo ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.