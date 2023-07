Scontro violento tra auto e moto, centauro sbalzato dal mezzo contro il guard-rail: è grave

SGONICO - Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 luglio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo ex sp6, nel territorio comunale di Sgonico, in località Gabrovizza, altezza incrocio con ex sp35.

Cosa è successo

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze degli agenti della Polizia di stato, si sono scontrati una moto e una vettura. Nell'impatto è rimasto ferito il motociclista, sbalzato contro il guard-rail.