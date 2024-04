Trieste. Il figlio di 11 anni non torna a casa dopo l'allenamento di calcio: padre disperato, scattano le ricerche e lo ritrovano da un amico

TRIESTE - Non era rientrato a casa dopo l'allenamento di calcio. Preoccupato, il padre ha fermato una pattuglia della Polizia locale - in quel momento in servizio in piazza Perugino - riferendo agli agenti che il figlio undicenne non era appunto rincasato dopo aver concluso la sua attività sportiva in un luogo dove era solito recarsi da solo perché vicino alla loro abitazione: da un paio d'ore lo stava cercando invano, con crescente preoccupazione.

Gli operatori del NIS, assunte le prime informazioni utili, hanno diramato immediatamente una nota di ricerca tramite la sala operativa a tutte le forze dell'ordine cittadine facendo intervenire un'altra pattuglia e personale del nucleo di polizia giudiziaria per coordinarsi nelle ricerche. Mentre le pattuglie monitoravano il territorio alla ricerca del minore - dopo aver escluso che il ragazzino potesse essere stato trasportato all'ospedale per qualunque motivo - gli investigatori hanno appurato che il minorenne non era andato all'allenamento ma da un amico. Gli agenti lo hanno intercettato, infatti, proprio nei pressi della casa del compagno: in meno di un ora dalla segnalazione, il ragazzino è stato riaffidato alle cure del padre che ha potuto finalmente tirare un grosso sospiro di sollievo.