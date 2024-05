- Un uomo di 32 anni,, senza fissa dimora, è statodalla polizia a Trieste per il reato di rapina. Gli agenti della Squadra Volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura sono intervenuti poco dopo la mezzanotte dell'11 maggio in via Locchi presso un Atm in quanto un trentenne macedone aveva riferito di essere statoda uno sconosciuto. Nella circostanza, la vittima ha fornito agli agenti una dettagliata descrizione del presunto autore della rapina, intercettato poco dopo nella vicina via Tagliapietra, ancora in possesso del bancomat. Il 32enne è stato portato in carcere a Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria.