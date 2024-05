TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino afghano, 32enne, a Trieste senza fissa dimora, per il reato di rapina. L'episodio è accaduto in via Locchi presso l’ATM di Unicredit dove un trentenne macedone è stato rapinato del proprio bancomat da uno sconosciuto. La vittima ha fornito agli agenti immediatamente giunti sul posto una dettagliata descrizione dell’autore del fatto, che è stato poco dopo intercettato nella vicina via Tagliapietra dove è stato sottoposto a perquisizione personale: l'accertamento ha consentito di recuperare il bancomat della vittima. L’uomo, sentito il pm di turno, è stato condotto in stato di arresto al carcere del Coroneo.