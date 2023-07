Incidente a Dignano, muore investito dal pullman. Inutili le manovre salvavita

DIGNANO - Un uomo di 72 anni, Alberto Paulitti, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 luglio, per le gravi ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Dignano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, la persona è stata investita da un pullman. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona e ha avviato le manovre salvavita.

Purtroppo per la persona non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.