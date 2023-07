Incidente frontale tra camion e furgone, grave il conducente del secondo mezzo

CHIONS - Un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 luglio, a Villotta di Chions in via Treviso all'altezza di un'azienda agricola. A scontrarsi frontalmente un camion e un furgone. Lesioni importanti per il conducente del secondo mezzo che è stato preso in carico dagli operatori sanitari giunti sul posto e trasportato in condizioni serie, instabile, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Pordenone e i Vigili del fuoco.