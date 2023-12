Frontale tra due auto: sei persone ricoverate in condizioni critiche

UDINE - Sei persone sono rimaste seriamente ferite poco prima delle 14 di oggi 3 dicembre in un incidente stradale lungo la regionale 353 nel territorio comunale di Muzzana del Turgnano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate frontalmente due auto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro, l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana, l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso. Hanno attivato i carabinieri della Compagnia di Latisana e vigili del fuoco. I sei feriti sono stati ricoverati, tutti in codice giallo, in ospedali diversi.