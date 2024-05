DOLO - Spettacolare incidente oggi, nel primo pomeriggio in centro. Una Ford Kuga guidata da una signora di Mira ha perso il controllo della vettura, ha sbandato finendo su un’auto in sosta, una Citroen Picasso, e si è capovolta. Nella dinamica dell’impatto la prima auto parcheggiata è poi andata ad appoggiarsi su una Maserati di proprietà dell’avvocato Federico Veneri che a sua volta è andata a colpire un’altra vettura in sosta di proprietà dell’avvocato Fabio De Rossi. Quest’ultimo ci spiega. «Ho sentito un botto, mi sono affacciato dalla finestra dello studio ed ho visto l’auto capovolta».

L'incidente

L’incidente è avvenuto davanti al Caffè Commercio, uno degli avventori, un medico radiologo, seduto nel plateatico ha raccontato. «Ero seduto di spalle rispetto alla strada ed ho sentito un botto fortissimo, mi sono girato ed ho visto l’auto cappottata ma non ho capito come sia successo». Immediatamente è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. I sanitari hanno estratto dall’auto la donna e trasportata al pronto soccorso. Sono anche arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. Sul posto, poco dopo, è arrivato anche il marito. «Per fortuna mia moglie non ha avuto grosse conseguenze, alcuni traumi ma è cosciente. Mia moglie stava andando a prendere il nipote che usciva da scuola ed ha riferito che ha deviato perché una betoniera che arrivava dall’altro lato della strada avrebbe invaso la sua corsia. Ho chiesto ai carabinieri di visionare le telecamere del posto». L’incidente, in un punto di traffico intenso. ha provocato lunghe code fino alle 17.30.