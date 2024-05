JESOLO (VENEZIA) - Ubriaco al volante, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un cartello stradale. Solo per puro miracolo non ci sono state persone coinvolte e nessuno si è fatto male. Sabato sera di paura nel cuore di Jesolo. E' accaduto attorno alle 22 all'altezza di piazza Marconi. E' qui che una Bmw Serie 2, con al volante un 33enne di origine domenicana ma residente nel vicentino, è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa contro un cartello stradale dopo la perdita di controllo del guidatore.

Perde il controllo della Bmw e si schianta in centro

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, l'uomo stava uscendo da piazza Marconi; ad un certo momento, all'incrocio tra via Bafile e via Mameli, avrebbe accelerato bruscamente, perdendo però il controllo del veicolo e finendo per abbattere un palo della segnaletica. Tantissime le persone presenti in quel momento, nessuna fortunatamente è rimasta coinvolta. Sul posto sono arrivati in pochi istanti tre pattuglie dei vigili urbani che hanno bloccato il 33enne e la sua passeggera prima di un possibile allontanamento. All'alcol test effettuato dagli agenti è emerso che l'uomo si era seduto alla guida con un valore di alcol di 1,30 g/l. Ben oltre quindi i limiti consentiti. Non solo, dagli accertamenti è pure risultata la mancata revisione del veicolo. Sono scattate così le sanzioni, raddoppiate in quanto l'uomo è risultato neopatentato. Il 33enne si è visto ritirare la patente e denunciato per guida pericolosa e danneggiamento di bene pubblico. Il veicolo, invece, rimarrà in stato di fermo per 180 giorni. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Christofer De Zotti che ha seguito le varie operazioni stigmatizzando l'accaduto e sottolineando la necessità di una guida consapevole e attenta agli altri e a se stessi. «Sabato sera, nel pieno in una serata ricca di persone in piazza Marconi e a Jesolo in generale - dice il sindaco - un'auto ha perso il controllo prendendo la curva in maniera spericolata. Il risultato è stato evidente: la macchina da portare via col carro attrezzi, danni alla proprietà pubblica, ma per fortuna nessuno si è fatto male nonostante solo a pochi metri ci fossero dei pedoni. Solo il caso ha voluto che questo incidente non si trasformasse in tragedia. La sicurezza sulle strade non è questione di fortuna o del caso, ma parte prima di tutto dai nostri comportamenti come conducenti». Su questo fronte lo stesso sindaco De Zotti ha annunciato che i controlli stradali saranno intensificati su tutte le principali strade del litorale per l'intera estate.