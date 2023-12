Perde il controllo della Fiat 500, distrugge la centralina del semaforo e si schianta contro un albero: traffico in tilt

TREVISO - Una fuoriuscita autonoma ha mandato in tilt la viabilità in viale Cairoli all'incrocio con varco Caccaniga: verso le 9.30 una Fiat 500 condotta da una 28enne di Treviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo andando a finire la marcia contro un albero del verde pubblico presente ai lati della strada.