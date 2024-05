TREVISO - Benetton, il cda si prepara all'addio di Luciano: grande attesa per il nuovo Ceo. Fissato per domani, 28 maggio, il consiglio d'amministrazione del gruppo che dovrà approvare i conti 2023 che certificheranno l'entità della perdita operativa stimata in 230 milioni di euro. E, sempre domani, dovrebbe essere anche il momento "ufficiale" dell'addio del presidente Luciano Benetton, 89 anni, dopo l'anticipazione dei giorni scorsi dove ha sottolineato di essere stato "tradito" dai manager attuali sulle perdite.

Il nuovo amministratore delegato, l'annuncio

Resta da capire se, nella riunione, sarà annunciato anche il nuovo ceo, già scelto, un profilo "alto", con competenze di industria, finanza, un passato di lavoro in grandi gruppi. Sarà chiamato a prendere il posto di Massimo Renon, l'amministratore delegato "sfiduciato" dai Benetton e, di fatto, ormai in uscita. Le attività del Gruppo Benetton nel settore moda pesano ad oggi circa il 2% del business dell'azionista, Edizione.