Benetton, l'addio di Luciano al gruppo. L'amico di sempre: «È un genio e va compreso. Uno sfogo prevedibile, i suoi manager non all'altezza»

TREVISO «Luciano è un genio, ha una carisma incredibile. E come con tutti i geni, non è semplice entrare in sintonia con lui». Giancarlo Malvestio, un passato da funzionario di banca e in seguito immobiliarista, conosce Luciano Benetton dagli anni ‘60, quando lui era funzionario della Banca Commerciale e il mito Benetton stava iniziando a germogliare in due capannoni in affitto a Ponzano. Ha lavorato molto con lui e anche con Gilberto, Carlo e Giuliana.

Malvestio, Luciano Benetton ha lasciato la sua azienda mettendo nel mirino soprattutto i manager. Sorpreso?

«Era prevedibile. Non si lavora più con lo spirito degli anni passati, dei suoi anni».

Accusa i manager di non aver fatto appieno il loro dovere.

«Può essere che i manager non siano all’altezza. Anche se il suo sfogo non l’ho capito molto. Però che qualcosa non andasse lo si sentiva da un po’».

Colpa di chi?

«Non lo so proprio. Io so solo che Luciano Benetton è un genio, una persona con un carisma incredibile. Non è semplicissimo lavorare con lui, proprio per questa sua genialità con cui non sempre è facile sintonizzarsi».

Anche secondo lei se Benetton Group va male è colpa dei manager?

«Non spetta a me dirlo. Io credo che i manager non li abbia scelti lui. Ha lasciato fare ad altri. Quindi lui non si è mai sintonizzato. E questi sono i risultati».

Lei e Luciano come vi siete conosciuti?

«Erano gli anni Sessanta, io lavoravo alla Banca Commerciale. Avevamo aperto da poco a Treviso e avevamo come clienti grandi imprenditori come i calzaturifici del montebellunese, la Chiari&Forti. Tutte le aziende più grosse».

Mancava Benetton.

«Che ancora non c’era. Un collega però un giorno mi racconta di quattro fratelli di Ponzano che stavano mettendo su qualcosa di interessante nel settore tessile».

Decide di andarli a trovare.

«Esatto. Vado a Ponzano. Allora l’azienda si chiamava “Tres jolie”, in pratica un ufficio e due capannoni in affitto. Entro e trovo la Fidelia, storica impiegata ancora in vita. Ma mi dice che nessuno può ricevermi. Ci torno altre tre volte, niente. Impossibile parlare con loro».

Si sarà irritato.

«Insomma, avevo come i clienti i maggiori imprenditori della provincia e non riuscivo a parlare con quattro ragazzi...Però un mercoledì, mentre andavo a Montebelluna, decido di fermarmi ancora. Questa volta, sulla porta, trovo Luciano».

E vi parlate.

«Gli spiego chi siamo, le qualità della Banca Commerciale. Lui, mi tiene sulla porta, ascolta in silenzio. Poi mi dice: “Che tempo fa a Treviso?”. Pensavo di non aver capito bene. Era estate, c’era un sole che spaccava le pietre».

E cosa ha risposto?

«Senza pensare gli ho detto: “Nevica”. Questo lo ha conquistato. E mi ha dato un assegno da 10 milioni di lire. Così, su due piedi».

Da lì è iniziata l’amicizia.

«Sì, ci siamo frequentati molto. Abbiamo viaggiato all’estero, fatto affari assieme. Durante una cena rispose a chi gli chiedeva come ci fossimo conosciuti: “Mi è venuto a trovare questo ragazzo, a caccia di clienti per la sua banca. E mi ha commosso...”».