Michelle Hunziker e il nuovo amore trevigiano. A rubarle il cuore il manager Matteo Viezzer di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Un trevigiano ha rubato il cuore di Michelle Hunziker. La showgirl è stata paparazzata nei giorni scorsi da alcune riviste di gossip in compagnia di un misterioso giovane uomo rivelatosi poi Matteo Viezzer, manager nel settore dell'alta moda, originario di Vittorio Veneto e figlio del noto medico ortopedico.

La cena "a quattro a Bologna" e i social

Matteo è sparito da Facebook e il suo profilo Instagram è chiuso, molto lontano quindi dal mondo dei riflettori e dei social eppure, negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di lui. Stando alle indiscrezioni raccolte dalle riviste e siti patinati, Matteo sarebbe stato avvistato insieme alla Hunziker ma anche con Anna Tatangelo e il suo fidanzato Mattia Narducci in un locale di Bergamo durante una cena. E non solo, qualche tempo prima, i due sarebbero comparsi in alcune stories Instagram (poi prontamente rimosse) della stessa Hunziker.

Ma per ora, manca proprio l'ufficialità da parte dei due.

Le polemiche

Sui social intanto non mancano le polemiche per la differenza d'età tra i due, visibile ad occhio nudo. Lei ha 47 anni, lui (almeno all'apparenza) molti meno. E il pubblico virtuale è già diviso tra chi sostiene questa nuova love story e chi invece critica il divario generazionale.