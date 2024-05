TREVISO - I sindacati temono per le ripercussioni sui posti di lavoro, così come i sindaci, che di tutto hanno bisogno tranne che nuovi allarmi sociali. Ma tutti sono concordi: Luciano Benetton e il mondo dei “Colori Uniti” sono un patrimonio da difendere. E se qualcuno ha sbagliato di certo non è stato il “fondatore”, ma i suoi manager. A Luciano però viene chiesto di non mollare tutto. E dal gruppo qualcosa si muove: un nuovo Ad sarebbe già stato individuato.

LA PAURA

La notizia dell’addio di Luciano alla Benetton con tanto di accuse al management - «Mi hanno tradito» - di aver provocato un buco da 100 milioni di euro, ha avuto l’effetto di una bomba. A saltare sulla sedia, per primi, i sindaci. Antonello Baseggio, primo cittadino di Ponzano, dove è nato l’impero, ammette sconsolato: «Da tempo sono in corso contratti di solidarietà, è chiaro che questa notizia desta nuove preoccupazioni nella comunità che rappresento dato che tra i miei concittadini sono in tanti a lavorare alla Benetton». Baseggio non esita a dire che «La Benetton è sempre stata l'orgoglio di questo territorio, tanto che l'associazione tra il nome di Ponzano a quello della famiglia è automatica da molti anni. Certo, aver affidato l'azienda a persone non capaci è stato un errore enorme, e questo in parte doveva essere compreso già durante la gestione. Ma lasciarla non è corretto, almeno per rispetto verso chi in questa azienda ha creduto e ci ha vissuto. Alla Benetton sono passati migliaia di lavoratori e centinaia di manager di elevato spessore. Se fossi io il “padre” di un' azienda lotterei fino alla fine per traghettarla in un porto sicuro». Preoccupato ma ottimista Francesco Soligo, sindaco di Villorba che ospita gli stabilimenti industriali del gruppo: «Le parole di Luciano Benetton ovviamente ci hanno colto con stupore e, non possiamo negarlo, con un po' di preoccupazione. Ma sono certo e mi auguro che la famiglia riesca a gestire al meglio anche questa situazione, come d'altronde ha sempre fatto nella sua storia imprenditoriale. I Benetton sono una famiglia che ha sempre dato tanto a Villorba e che per noi rappresenta un pezzo di storia, per questo mi auguro si possano trovare a breve delle soluzioni, nell'interesse dei lavoratori, dell'azienda e della comunità».

Molto attento a quanto accade è anche Mario Conte, sindaco di Treviso. Il rapporto tra Ca’ Sugana e Benetton è, da anni, molto intenso: «Non nascondo che guardiamo con preoccupazione quanto sta accadendo, consapevoli però che si tratta di dinamiche aziendali e societarie che non ci competono. Siamo tutti ben consapevoli dei benefici che la famiglia e l’azienda Benetton hanno portato al territorio sotto l’aspetto lavorativo, sportivo e culturale. Confido quindi che queste vicende interne trovino soluzione quanto prima. Comunque si tratta di dinamiche e di evoluzione aziendali che possono accadere. Sono certo che saranno gestite al meglio».

PREOCCUPAZIONE

Più allarmati i toni che si alzano dal fronte sindacale. «Luciano Benetton dice di essere stato tradito - sottolinea Massimo Messina, Segretario Generale Filctem Cgil Treviso - ma quelli a subire il tradimento sono i lavoratori. Temiamo infatti che, dopo un’uscita del genere, ci possano essere conseguenze sui posti di lavoro. Lunedì (domani ndr) chiederemo urgentemente un incontro. Con la sua uscita però, Luciano ha depotenziato i manager con cui noi ci confrontiamo. Almeno fino al 18 giugno, quando ci sarà l’assemblea degli azionisti, non so cosa potranno dirci». Gianni Boato, segretario generale della Femca Cisl di Treviso, fa invece due conti: «La somma dei disavanzi dal 2013 ad oggi di Benetton Group supera il miliardo di euro, quindi non è la prima volta che l'azienda si trova a risanare una perdita di bilancio di oltre 100 milioni come quella di quest'anno. Ad intervenire per appianare i debiti è sempre stato Luciano Benetton, che non ha mai fatto ricadere pesantemente sui lavoratori e sulle lavoratrici il prezzo della crisi. Come sindacato tendiamo la mano a Benetton. Luciano è amato e rispettato dai lavoratori. I 1300 dipendenti che lavorano a Castrette e a Ponzano gli danno atto dell'impegno e del fatto che ha sempre cercato di fare di tutto per questa azienda e ha responsabilmente continuato a mantenere i posti di lavoro».